◆オープン戦ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）普段通りの快音が響いた。ソフトバンク・近藤が、「３番・右翼」でＷＢＣ後、初出場。初回２死の初打席で右翼フェンス直撃の二塁打を放つと、１―０の３回無死一、三塁では中犠飛で打点を挙げた。「しっかりスイングをかけられたのは良かった」と、うなずいた。ＷＢＣはスタメンを外れた準々決勝で敗退した。自身は高めの速球を捉えられるように上体を高