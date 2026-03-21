自転車の悪質な交通違反に対して交付する「青切符」が4月1日から始まるのを前に、警視庁は、東京・大田区でイベントを行い、自転車の安全運転を呼びかけました。原俊作さん「みんな、トシちゃん（田原俊彦）だよ。自転車に乗るときはね、ヘルメットを必ずかぶらないとだめだよ」きょう、田園調布警察署の一日署長を務めたのは、ものまねタレントの原俊作さんです。東急電鉄・大岡山駅であったイベントでは、クイズ形式で、交差点で