キッチンカーを経営するのは、18歳の高校生。きっかけは、被災地で聞いた“ありがとう”の一言でした。この春、卒業を迎え新しい道へと旅立ちます。埼玉・所沢市、プロバスケットボールの試合会場でにぎわうキッチンカー「LIL KITCHEN」。キッチンカーの店長は八木杏妃さん（18）。高校生でありながら、キッチンカーを経営する小さな社長です。看板メニューはたっぷりの具材を包み込んだ「トルティーロール」。買い出し・仕込み・