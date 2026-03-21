ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、ホスト国のオーストラリアと対戦している。序盤は積極的に攻撃を仕掛けてくる相手にいくつかチャンスを作られた日本。それでも17分に先制点を挙げる。敵陣ペナルティエリア手前の左でパスをもらった浜野まいかが右足を一振り。鮮やかなミドルシュートをゴール右隅に突き刺した。 この圧巻の一撃に