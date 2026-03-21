圧巻の得点だ。ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、ホスト国のオーストラリア女子代表と対戦している。日本は17分に先制に成功。スコアラーは浜野まいかだ。ペナルティアーク付近左で長谷川唯からパスを受けると、右足を一振り。強烈な一撃をゴール右に突き刺してみせた。 準決勝の韓国戦（４−１）でも、ゴールを決めた21歳の