なでしこジャパン（日本女子代表）は現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、開催国のオーストラリア女子代表と対戦している。日本はグループステージを３戦全勝で突破すると、準々決勝はフィリピンに７−０で大勝。準決勝の韓国戦でも４−１と力の差を見せつけ、ここまで28得点・１失点と圧倒的な成績でファイナルへ駒を進めた。2018年以来、２大会ぶり3度目のアジア制覇を目ざすなか、決