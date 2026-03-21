【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIの公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）のオリジナル楽曲「またどこかで」のMVが公開された。 ■マルシィ吉田右京が楽曲提供 3月17日に配信リリースされた「またどこかで」は、マルシィ・吉田右京が作詞作曲を手掛けた初の提供曲。時間が経っても色褪せることのない想