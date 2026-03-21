MLBは19日（日本時間20日）から、「スプリング・ブレイクアウト」を開催中。これは2024年に始まった新たな試みで、各球団が将来有望なプロスペクトを集めた特別なロースターを編成。エキシビションゲームを行うイベントだ。今季は4日間で計16試合が予定されている。公式サイトは20日（同21日）、とりわけ注目すべき選手たちをピックアップ。スーパースター候補と名高い“金の卵”に期待を寄せ