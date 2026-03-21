中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の記者が入手した情報によると、イラン軍は現地時間3月20日未明、イスラエル国内の戦略軍事施設、政府中枢機関、宣伝機関を対象に、ドローンによる新たな大規模攻撃を行いました。今回の攻撃では、テルアビブのベン・グリオン国際空港に配備されたイスラエル空軍の戦略給油機部隊に対する重点爆撃が実施されました。同時に、エルサレムのイスラエル国家安全保障省庁舎もドロ