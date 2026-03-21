来月から始まる「春の全国交通安全運動」を前に警視庁・町田署はタレントで歌手の鈴木亜美さんを一日警察署長に迎え、交通事故防止を呼びかけるイベントを行いました。鈴木亜美さん「いま一度交通ルールの方を確かめて、事故のないように、そしてケガをしないように、ぜひ協力をお願いします」21日、東京・町田駅前で行われたイベントでは、一日署長にタレントで歌手の鈴木亜美さんを迎え、横断歩道を渡る時の安全確認の方法など交