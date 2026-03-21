地域密着型メディア『美少女図鑑』による全国に潜む“次世代美少女の原石”を発掘するオーディション『美少女図鑑AWARD 2026』の最終審査・授賞式が21日、都内で開催された。グランプリは福島県出身の榎本彩乃さん（えのもと・あやの／14、中学2年生）に輝いた。【写真】遠近感がおかしくなるグランプリの榎本彩乃さんとキンタロー。の2ショットグランプリとして名前を呼ばれると榎本さんは感激した様子。プレゼンターのキンタ