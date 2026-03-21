アラビア湾をホルムズ海峡に向けて航行する貨物船/AP（CNN）ホルムズ海峡を航行する石油・液化天然ガス（LNG）タンカーは、世界の供給量の約20%を輸送している。しかしペルシャ湾沿岸諸国にとって、この海峡は単なるエネルギー輸送路以上の意味を持つ。それは食料の供給ルートでもあり、その輸送を生命線とする地域の人口は1億人を超える。現在、米国とイスラエルによるイランとの戦争がこの重要な海域を麻痺（まひ）させているた