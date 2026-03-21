決意の投稿は“ベビーターン”のフラグ？ 圧巻ビジュアルを見せつける人気日本人女子レスラーの最新ポートレートショットに多くの反響が寄せられている。【画像】圧巻ビジュアルを見せつける、日本人美女の最新ポートレート（2枚目）WWE女子スーパースターのカイリ・セインが17日、自身のインスタグラムを更新。美しいビジュアルと肉体が映える最新ポートレートを公開した。公開された写真は、デニムジャケットを羽織り、白