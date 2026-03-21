浜松オートの特別G1「プレミアムカップ」は、21日が4日目。日増しにパワーをアップさせている気鋭の福岡鷹（25＝飯塚）が、準決10Rで7枠から圧勝。グレード戦初優出を決めた。1〜4枠に金子大輔、永井大介、中村雅人、佐藤摩弥が座る厳しいハードルをいとも簡単にクリアしての勝利に、レース後は「自分でもビックリ」と目を丸くしていた。エンジンに関しては「2級車時代を思い出すような乗りやすさがあったし、直線も力強い」と