米データ分析会社が注目米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の身長“逆サバ読み”に注目が集まっている。昨季から1インチ（約2.5センチ）身長が高くなっており、日本のファンは「大谷さん、まだまだ成長期」と驚いている。米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xが1枚の画像を掲載。昨年と今年の大谷のMLB公式サイトのプロフィールを並べ、身長欄が6フィート3インチ（約192センチ）から6フィート4インチ（約19