Image: funprojects こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。見た目がよくて、飲み物の味を損なわなくて、バッグに入れても漏れない。そんなタンブラーがあったら毎日持ち歩きたくなりませんか？そんな要望を実現したのがオーストラリア発の「STTOKE（ストーク）」シリーズ。一見するとオシャレなタンブラーですが、倒しても漏れない蓋や拡張キットなど