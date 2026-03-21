週末のまとめ買いや作り置き、あるいはふるさと納税の返礼品などで、キッチンのメイン冷蔵庫がパンパンになって困ったことはありませんか？近年、こうした容量不足を解消するために、2台目の“セカンド冷蔵庫”を導入する家庭が増えています。 特に需要が高いのが、メイン機の冷凍スペースを補うための冷凍専用機や、用途に合わせて冷凍・冷蔵を切り替えられるモード切り替え型です。 これらはキッチンやその周辺に設置するこ