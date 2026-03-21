新日本プロレス春の最強決定トーナメント「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」は２１日長岡大会で決勝戦が行われ、「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」のカラム・ニューマン（２３）が上村優也（３１）を撃破し、初優勝を飾った。一進一退の攻防が動いたのは２０分過ぎだった。上村のカンヌキスープレックスを逃れたカラムは、急所攻撃から必殺のプリンスズカース（ブラディサンデー）を発射。これをカウント２で返され