Image: ELECOM 最近よく耳にするモバイルバッテリー発火のニュース…。実は、安全性を重視したモバイルバッテリーも各社から出ているんです。それが、電池にゲル状の電解質を採用した｢半個体バッテリー｣。一般的に半固体電解質は従来の液体電解質モデルよりも高い安全性があり、発火や発煙ギズもなどの発生リスクを減らすことができるんです。今回は親や子どもにも安心して持たせられる、そ