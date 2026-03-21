私が小さいときには、応援しているプロ野球球団が負けた次の日には、機嫌が悪い大人がたくさんいました。なぜかピリピリしているというか、イライラしているというか、怒りっぽいというか……。とにかく、機嫌が悪いんです。幼心に、「あれ？なんか違う？」と感じた前の日には、だいたいその人が応援しているチームが負けていまして。親や近所のオッちゃん、なんやったら学校の先生まで機嫌が悪かったんです。ひいきにして