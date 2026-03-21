今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫と鳩時計のちょっとした戦い。鳩が時計から飛び出すのを待ち続けた猫ちゃん。しかし、いざ出てきたとき、襲い掛かると思いきや…。投稿はThreadsにて、45万回以上表示。いいね数は1.8万件を超えたそうです。 【写真：鳩が時計から出てくるのを待ち続ける猫→時間になると…想定外の『結末』に爆笑】 鳩時計の鳩をこてんぱんにしたくて… 今回、Threadsに投稿したのは「Nao Hayashi」さ