女の子に抱っこしてもらいたい猫さん。ひょいと飛びつきますが……。その後、お兄ちゃんも加わる連携プレイは、Instagramで559万回以上も再生され、「何この天使たち微笑ましすぎる」「凄く可愛いやり取りですね！」「全員くまなく可愛すぎる♡」といった声が寄せられました！ 【動画：女の子に抱っこしてもらいたい猫→お兄ちゃんが駆けつけて…可愛すぎる『連携プレイ』】 女の子に抱っこしてもらいたい猫 Instagramアカ