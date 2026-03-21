元アイドルグループ・CoCoのメンバーで料理研究家の宮前真樹が20日、自身のインスタグラムを更新。デビュー当時を思わせるショートカット姿を投稿し、ファンの反響を呼んでいる。 【写真】デビュー当時を思い出すショートカット料理研究家となった元アイドル 宮前は「#ショートカット」と題し、「久しぶりに短くしたら すごく面倒くさいです。笑」と記した。アップしたのはアゴ