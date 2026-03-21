お笑いタレントのキンタロー。が２１日、都内で行われた「美少女図鑑ＡＷＡＲＤ２０２６」最終審査・授賞式に出席した。山本舞香や桜井日奈子、馬場ふみからに続く“美少女の原石”発掘オーディション。この日は、応募総数４５００人の中から選ばれたファイナリスト５５人が集結した。キンタロー。は「沖縄美少女図鑑」出身の二階堂ふみの「ＶＩＶＡＮＴ」撮影時のモノマネで登場。「みんなの先輩です。本物の二階堂ふみだよ