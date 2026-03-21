◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第２日（２１日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、単独首位で出た韓国ツアー８勝の朴ヒョン径（パク・ヒョンギョン、韓国）はバーディーなしの５ボギーで７７とスコアを落とし、通算イーブンパーの４位に後退した。「昨日とは反対の展開になったけど、ゴルフとはそういうもの。今日は風が強くて前半でスコアを落としてしまった。