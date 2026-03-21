◆競泳▽日本選手権第３日（２１日、東京アクアティクスセンター）男子２００メートル平泳ぎは大阪・四條畷学園高２年の１７歳、大橋信（しん、枚方ＳＳ）が自身の持つ世界ジュニア記録を更新する２分６秒５９で優勝した。５０メートル、日本新記録を樹立した１００メートルと併せて３冠を達成。日本選手権での男子平泳ぎ３冠は北島康介、立石諒、小関也朱篤に続く史上４人目の快挙で、１７歳での達成は最年少記録となった。