◆センバツ第３日▽１回戦日本文理８―１高知農（２１日・甲子園）１２年ぶり６度目の出場となる日本文理（新潟）が２１世紀枠で出場した高知農に大勝し、初戦突破した。センバツ勝利は２０１１年以来、１５年ぶり。甲子園で新潟勢が高知勢に勝ったのは、４２年ぶりとなった。＊＊＊つないで、つないで、白星を奪った。日本文理の主将・渡部倖成三塁手（３年）はゲームセットの瞬間、拳を握り、笑顔で整列に加わった。