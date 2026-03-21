防府競輪のG2「第10回ウィナーズカップ」は21日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、22日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。また9Rでは「第8回ガールズフレッシュクイーン」を実施する。今大会に向け積み重ねてきた。デビュー2年目の豊田美香（30＝徳島・126期）はガールズフレッシュクイーン初出場。「今年は絶対出たいと思っていたし、得点を上げるレースをしてきた」と懸ける思いは強い。近況は意欲的に自