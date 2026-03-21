八角理事長2年に1度の役員改選に伴い、日本相撲協会が23日に開く理事会で現職の八角理事長（62）＝元横綱北勝海＝の再選が確実であることが21日、関係者の話で分かった。評議員会で承認された親方10人の新理事が、その後の理事会で理事長を互選。2015年11月に死去した北の湖前理事長（元横綱）の後を受け継ぎ、実質6期目に入る。相撲協会は新型コロナウイルス禍で財政面に大打撃を受け、立て直しに着手している。八角理事長は