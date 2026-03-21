北海道新幹線が開業10周年を迎えるのを前に、道南の北斗市にある新函館北斗駅では記念セレモニーが開催されました。北海道新幹線は、今月26日に開業10周年を迎えます。新函館北斗駅前で開催された記念セレモニーには、多くの人が訪れ、お笑いコンビ・中川家礼二さんのトークイベントなどを楽しんでいました。JR北海道・綿貫泰之社長「地域のさらなる魅力を掘り起こして、交流が拡大するよう努力していきたい」地元小学生が装飾した