韓国の人気音楽グループBTSの公演会場で保安検査を受けるファンら＝21日、ソウル（共同）【ソウル共同】「この日をずっと待っていた」。韓国の人気音楽グループBTSによる復帰公演の会場周辺には、国内外から多数のファンが集結し、メンバー7人全員「完全体」での活動再開に歓喜した。近隣の高層ビルの大型スクリーンにはBTSの写真が映し出され、付近は歓迎ムード一色に染まった。BTSがデビューした2013年からファンだという大