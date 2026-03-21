timeleszの原嘉孝と篠塚大輝がチョコレートプラネットとともにMCを務めるTBS『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』が、22日午後2時30分から放送される。【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝同番組は自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学ぶ“地球まるごと大実験バラエティ”。昨年7月に土曜の昼帯で初放送、12月と今年3月にはプライム帯スペ