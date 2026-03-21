元賞金女王の女子プロゴルファー古閑美保さん（43）が20日深夜放送のテレビ朝日系「オフレコスポーツ」（金曜深夜2・36）にゲスト出演。現役時代の恋愛について明かした。今回は「女子ゴルフ界のマル秘事情」と題して、豪快な休日の過ごし方やウェアへのこだわりなどゴルフ界の華やかな世界と知られざる裏事情を“オフレコ”で語った。モデルの近藤千尋から「合コンじゃないですけど、そういうコンパみたいなのはあったんで