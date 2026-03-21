16日、辺野古沖合で「平和学習」のために訪れていた修学旅行生らを乗せた抗議船2隻が転覆し、京都府の同志社国際高校2年の女子生徒と男性船長の2名が死亡するという凄惨（せいさん）な海難事故が発生した。 事故を受け、ネット上からは、「辺野古ダンプ事故を思い出しちゃう」「ダンプ事故といい無法地帯」と、2024年6月に名護市安和で発生した「辺野古ダンプ事故」「辺野古のダンプ事故から何も変わってない」を連想したという声