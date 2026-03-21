3月11日に「週刊文春 電子版」が報じた松本洋平文科大臣（52）の既婚女性A子さんとのW不倫。3月18日配信の「週刊文春 電子版」では、議員会館の執務スペースで性行為をしたことや、松本氏による口止め工作の実態をA子さんが新たに証言した。【画像】「週刊文春」が入手した松本氏のLINEのやりとり松本氏に「週刊文春」が書面で事実関係を質すと、「本件に関するご説明は、すでに国会やマスコミからの取材にお答えしている」と