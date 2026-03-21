20日、イタリア代表は2026W杯欧州予選プレイオフへ向けたメンバーを発表した。絶対に負けの許されない大一番となるが、注目を集めたのがリヴァプールFWフェデリコ・キエーザの招集だ。キエーザが所属するリヴァプールでほとんど出番を得ていないのは誰もが知っているところであり、今季ここまで全コンペティションを合わせても660分間しかプレイしていない。さらにイタリア代表でも最後の出場はEURO2024のことで、現在アズーリを指