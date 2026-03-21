ドイツ・ブンデスリーガも終盤戦を迎えているが、現在16位のザンクトパウリは生き残れるだろうか。そのカギを握る2人が、今月の日本代表メンバーにも選ばれたMF藤田譲瑠チマ、DF安藤智哉だ。独『Bild』は2人の獲得が大正解だったとここまでの働きを絶賛している。昨夏にベルギーのシント・トロイデンから加入した藤田は中盤の要であり、この1年で市場価値は300万ユーロから1000万ユーロにまでアップしている。まだ24歳と若いことも