チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でニューカッスルを撃破し、ベスト8進出を決めたバルセロナ。ニューカッスル戦は1stレグが1-1、2ndレグは7-2と、失点は続いている。しかし、今のバルセロナはそれを跳ね返すだけの圧倒的な破壊力がある。特にニューカッスル戦2ndレグでは後半途中から一気にギアが上がり、最終的には7ゴールも奪ってニューカッスルを粉砕した。スペイン『Mundo Deportivo』によると、クラブOBでもあるテ