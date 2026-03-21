マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍したFWウェイン・ルーニーはイングランドサッカー界のレジェンドとも言える選手の1人だが、W杯にはあまり良い思い出がない。イングランド代表で通算53ゴールを挙げてきたが、W杯本大会で奪ったのは2014年大会・ウルグアイ戦の1点のみ。ヤンチャ盛りだった2006年大会では、それが仇となって準々決勝のポルトガル戦で退場処分を受けてしまうなど、ネガティヴな形で注目を集めることの方が多か