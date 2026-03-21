例年にも増して、今季はより圧倒的な強さでブンデスリーガを支配しているバイエルン。26試合を終えて勝ち点67、2位のドルトムントには9ポイント差をつけて首位となっている。特に注目すべきはその得点数だろう。26試合を終えて93ゴール、昨季はリーグ戦を終えて99ゴールだったのに対し、今季はまだ試合を残しているが、それに近づくゴール数を記録している。その得点の多くに関与しているのが、イングランド代表のハリー・ケインだ