フラムでプレイするアメリカ代表DFアントニー・ロビンソン（28）は今夏の移籍市場でステップアップを果たす可能性があるようだ。2020年よりフラムでプレイする同選手は、これまで同クラブで公式戦207試合に出場し3ゴール22アシストを記録。今シーズンこそ怪我に悩まされ、ここまで公式戦18試合の出場に留まっているが、フラムの左SBとして安定したパフォーマンスを見せてきた。そんななか、英『CAUGHTOFFSIDE』によると、現行契約