aoenの新曲「Youth」が、4月よりスタートするアニメ『BEYBLADE X 真・未来編』の新エンディングテーマに起用される。 （関連：嵐 相葉雅紀の“変わらなさ”が人々の心を癒す長い付き合いでも掴みきれない愛らしい魅力） aoenは、3月14日に日産スタジアムにて開催された明治安田J1百年構想リーグ『横浜F・マリノス対ジェフユナイテッド千葉』のキックオフ前に登場し、本楽曲を『BEYBLADE X』との取り組み