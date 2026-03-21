それまでは長くイタリアでプレイし、2023年にプレミアリーグのトッテナムにやってきたグリエルモ･ヴィカーリオ。加入後から正守護神として活躍しており、今季も42試合でゴールマウスを任されている。そんなヴィカーリオにイタリア復帰の可能性が浮上した。セリエAのインテルがヤン・ゾマーの後任として注目しているようだ。本人は移籍を希望しており、すでに代理人間での話し合いが行われているという。『Daily mail』によると、ト