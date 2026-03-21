ルフトハンザ・ドイツ航空は、ボーイング787-9型機の新型ビジネスクラス「ルフトハンザ・アレグリス」の認証を取得し、3月15日からサービスの提供を開始した。「ルフトハンザ・アレグリス」を搭載したボーイング787-9型機は、2025年8月に初受領。2025年10月9日に運航を開始し、現在は8機を運航している。座席認証の遅れにより販売ができていなかった。対象となるのは28席のうち25席で、2列目の3席のみ販売しない。「ルフトハンザ・