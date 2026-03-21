観光庁は、日米間の双方向の観光交流をさらに拡大することを目的とした「日米観光交流促進キャンペーン2026」を実施する。2026年は米国の建国250周年を迎える節目の年であるとともに、ワールド・ベースボール・クラシックやFIFAワールドカップといった国際的なイベントが相次いで開催されることや、日本のパスポート手数料の引き下げも計画されていることから、日本からアメリカへの旅行需要の拡大を狙う。アメリカから日本への誘