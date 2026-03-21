名古屋と岡崎を結ぶ県道バイパス愛知県の刈谷市と豊明市で、主要地方道「名古屋岡崎線バイパス」の一部が2026年3月22日（日）15時に開通します。【つながる！】これが「名古屋岡崎線バイパス」の開通ルートです（地図と写真）この道路は「平針街道」と呼ばれる県道56号名古屋岡崎線（現道）の南に並行し、名古屋から豊明・刈谷・豊田・安城を経由して岡崎に至る26.3kmが計画されています。豊田市内の一部区間は伊勢湾岸道の高