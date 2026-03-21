サノーの豪快なアーチシーンが注目されている（C）産経新聞社開幕まで残り1週間を切り、各チームの助っ人選手のパフォーマンスも注目されている。中日の新助っ人、ミゲル・サノーは3月21日に行われたロッテとのオープン戦で4号をマーク。【動画】メジャー通算164発はだてじゃない！サノーの豪快アーチシーン「5番・一塁」で先発出場、2回先頭の第1打席で田中晴也の6球目、内角150キロに詰まりながらも、打球は高々と上がり、本