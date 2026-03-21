◆オープン戦中日２―２ロッテ（２１日・バンテリンドーム）ＷＢＣに出場したエースの中日・高橋宏斗投手が６回から帰国後初登板した。２イニング連続失点のスタートとなったが、８回と９回は３者凡退で締めた。６３球で４回４安打２失点。「変化球は良かったです。カウントを取る球も、スプリットで空振りを取ることもできた。４イニング目もスピードが落ちなかったので、そこは良かった。（途中から）ギアも上がり始めた」と