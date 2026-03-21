◆オープン戦日本ハム３―４ヤクルト（２１日・エスコンフィールド）１番打者は一発でもチームを勢いづける。ヤクルト・長岡秀樹内野手がオープン戦２号となる右越えソロを放った。３回２死。カウント１―０から伊藤が投じた低めへのスプリットを強振すると打球は右翼席へ。「芯に当たったのでもしかしたら越えてくれるのかと思いました」と振り返った。７回の第４打席でも中前安打を放つなどこの日２安打１打点。レギュラー