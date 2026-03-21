◇JABA東京都企業春季大会3位決定戦東京ガス7―4鷺宮製作所（2026年3月21日大田）東京ガスが競り勝ち、3位で今大会を終えた。4―4の6回に「9番・遊撃」で出場した的場北斗内野手（亜大）が決勝の2点二塁打。好走塁で7点目の生還を果たすなど、新人がチームを勢いづけた。「前日の試合に負けていたので、チームとしてここを勝ちきる、ということで試合に臨みました。チャンスだったので、真っすぐが来たらしっかりはじき